Москва, 29 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Материалы уголовного дела о смертельной аварии, которая произошла в январе 2021 года в Подмосковье с участие военной колонны, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Moscow.sledcom.ru Уголовное дело

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На скамье подсудимых окажется водитель Иван Г., которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвинительное заключение по делу утверждено заместителем генпрокурора.

«Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд Московской области», — уточнил в беседе с ТАСС представитель надзорного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, авария. в результате которой погибли четверо российских военнослужащих и около 50 получили травмы, произошла днём 11 января 2021 года. Грузовик врезался в колонну военных автобусов, в которых ехали солдаты-срочники и офицеры, на 28-м км федеральной трассы М-9 в Московской области.

Водитель грузовика был арестован, в отношении него возбудили уголовное дело.