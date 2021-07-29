Мурманск, 29 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Печенгском округе Мурманской области вынесен приговор 34-летней женщине, забившей до смерти свою свекровь.

Приговор

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в декабре 2020 года между свекровью и невесткой произошел конфликт, в ходе которого молодая женщина избила мать своего мужа деревянной палкой. От полученных травм она скончалась.

«На стадии предварительного следствия подсудимая вину в совершенном преступлении признала в полном объеме, однако, на стадии рассмотрения уголовного дела в суде отказалась от своих ранее данных показаний, отрицала свою виновность», — рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил женщину к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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