Самара, 29 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту травмирования ребенка при посещении аттракциона в парке культуры и отдыха возбуждено в Самаре. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Instagram Евгения Куйвашева Евгений Куйвашев смотрит на батут

По версии следствия, 4 июля в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина ребенок 2017 года рождения упал с детского аттракциона «Веселый батут». В результате он получил перелом руки.

Отмечается, что эксплуатацию аттракциона приостановили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в парке Самары приостановили работу двух детских аттракционов.