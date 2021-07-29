Пермь, 29 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. В Перми на реке Кама проводится комплекс природоохранных мероприятий после ЧП с катером, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Уральская транспортная прокуратура Затонувший катер

Напомним, днем 27 июля затонул катер типа «Ярославец». В настоящее время устраняются последствия разлива нефтепродуктов от затонувшего маломерного судна. Владелец катера привлек к работам специализированную организацию.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды, чтобы оценить ущерб окружающей среде.