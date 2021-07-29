Токио, 29 июля, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Японская компания Mitsubishi представила тизерное изображение гибридной версии кроссовера Outlander. Об этом 29 июля сообщается на сайте автопроизводителя.

Mitsubishi Mitsubishi Outlander PHEV

В сообщении отмечается, что модель Outlander, оснащенная системой PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети), которая обеспечивает более высокие ходовые качества и больший запас хода.

Автопроизводитель представил новую версию PHEV, которая состоит из более мощного электромотора и имеет тяговые аккумуляторные батареи с увеличенной емкостью. Кроме того, за счет новой конструкции появилась возможность сделать модель семиместной.

Ранее компания Mitsubishi представила в России обновленный кроссовер Outlander. Начальная цена новинки составляет 1 млн 889 тыс. рублей. Автомобиль представлен в восьми комплектациях.

Читайте также: Появились изображения салона Porsche Vision Renndienst