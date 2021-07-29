Пекин, 29 июля, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Ракетный эсминец ВМС США Benfold прошёл через Тайваньский пролив, чем осуществил провокацию против Китая. Об этом говорится в опубликованном 29 июля заявлении официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

(сс) U.S. Navy photo by Ensign Samuel Hardgrove Моряк на USS Barry (DDG 52) в Тайваньском проливе

Ши И отметил, что эсминец Benfold прошёл через Тайваньский пролив 28 июля. Китайские военные и морские силы наблюдали за иностранным кораблём и сопровождали его.

«Соединенные Штаты многократно совершали подобные провокационные действия», — заявил представитель КНР.

Он подчеркнул, что США — крупнейший нарушитель мира и стабильности, а также источник рисков в этом регионе. На это указывают факты.

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