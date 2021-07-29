Киев, 29 июля, 2021, 10:20 — ИА Регнум. За минувшие сутки на Украине выявили 846 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 29 июля пресс-служба министерства здравоохранения страны.

49gov.ru Койка для пациента с COVID-19

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Согласно последним данным, за сутки на Украине госпитализировали 480 человек, 25 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее число заражений выявили в Киеве и Харьковской области — 195 и 70 случаев соответственно.

За время пандемии на Украине зафиксировали 2 250 907 случаев заражения, 52 916 человек скончались от последствий заражения.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал о том, что в стране подтверждены 17 случаев заражения «дельта"-штаммом коронавируса SARS-CoV-2.