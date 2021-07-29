Казань, , 10:18 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Татарии объявила о начале работы механизма «Мобильный избиратель» со 2 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Голосование

Избиратели, подав заявление о голосовании по месту нахождения, смогут принять участие в выборах, даже находясь в другом городе. Принимать заявления по технологии «Мобильный избиратель» будут также и в участковых комиссиях, но позже — с 8 по 13 сентября.

Проголосовать за конкретного кандидата при использовании технологии «Мобильный избиратель» можно только в пределах своего одномандатного округа, уточнил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Избиратели смогут найти удобный для себя участок для голосования через телеграм-бот «Мой избирательный участок». Для этого необходимо ввести адрес, после чего будут предложены все помещения для голосования, расположенные в необходимом районе.

В Татарии с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы РФ, дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ, а также довыборы депутатов местных представительских органов власти. Воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» можно будет на дополнительных выборах депутатов Госсовета РТ только в пределах Азинского и Студенческого избирательных округах. На дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований «Мобильный избиратель» будет недоступен.

По словам Кондратьева, до голосования в Татарии допущено 57 кандидатов от 15 партий. Уже закуплены средства защиты и определены места голосования.

ИА REGNUM ранее сообщало, со слов главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, по данным на 21 июля на всех уровнях выборов в сентябре 2021 года выдвинуто более 45 тысяч кандидатов.

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