Москва, 29 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В России разрабатывают меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Так, с этой целью налоговые органы могут получить право оперативно, до завершения проверки, налагать обеспечительные меры на имущество должников. Об этом 29 июля сообщает газета «Ведомости». В настоящее время это возможно исключительно по результатам налоговой проверки.

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Как пояснил федеральный чиновник, инициатива направлена против «уклонистов», которые после начала налоговой проверки, часто растягивающейся на продолжительный срок, успевают распродать всё имущество, вывести капитал и обанкротиться. По его словам, признаки возможного ухода от налогов установят «по определенному риск-ориентированному подходу».

Представитель Минфина РФ подтвердил, что ведомство и Федеральная налоговая служба действительно прорабатывают вопрос предоставления права налоговым органам «фиксации имущества проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов».

По словам представителя ФНС, налогоплательщики, по которым проводились проверки, скрыли ликвидные активы не менее чем на 170 млрд рублей за два года. Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин считает, что в случае реализации этой инициативы налоговые органы могут получить инструмент давления на предпринимателей.