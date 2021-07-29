Москва, 29 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Российские миротворцы совершили марш в село Агавно и город Лачин для передачи местному населению гуманитарной помощи. Об этом РИА Новости заявили в Минобороны РФ.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

«В рамках проведения гуманитарной акции российские миротворцы совершили 100-километровый марш из города Степанакерт в село Агавно (азербайджанское название — Забух) и город Лачин Лачинского района и передали многодетным семьям кухонные и продуктовые наборы», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве рассказали, что за последние дни сотрудники центра гуманитарного реагирования «обеспечили гуманитарной помощью общим весом около 2,5 тонн более 300 человек, попавших в сложные жизненные ситуации».

Отмечается также, что российские военные «индивидуально подходят к проведению адресной помощи гражданам, проживающим вблизи линии соприкосновения», а жителям отдаленных районов регулярно выдаются предметы первой необходимости — одежда и обувь для детей и взрослых, стиральные порошки, газовые горелки для приготовления пищи, кухонный инвентарь, продуктовые наборы, комплекты постельного белья, подушки, одеяла, предметы личной гигиены, детские игрушки, а также индивидуальные медицинские аптечки.