Москва, 29 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. В Москве на территории бывшего завода им. Лихачёва (ЗИЛ) в районе Даниловский построят мост через Москву-реку с автомобильным движением, сообщили в Стройкомплексе.

ЗИЛ и Москва

На мосту организуют по три полосы движения машин в каждую сторону. Длина моста составит 415 метров, ширина — 27 метров.

Также в проект включено создание улично-дорожной сети от проспекта Лихачёва до Московского бизнес-инкубатора, реконструкция набережной Москвы-реки. Построить мост планируется в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на территории бывшего завода им. Лихачева (ЗИЛ) планируется построить 5,21 млн кв. метров недвижимости.

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