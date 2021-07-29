Москва, 29 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Министерство финансов России и Федеральная налоговая служба (ФНС) могут получить право блокировать имущество должников в оперативном порядке, не дожидаясь результатов налоговой проверки. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

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По его словам, признаки предполагаемого ухода от налогов «будут установлены по определенному риск-ориентированному подходу». Сегодня с момента начала налоговой проверки «уклонисты» успевают распродать всё имущество, вывести деньги и обанкротиться.

«Инициатива направлена на пресечение такой практики», — сказал источник.

Вопрос «фиксации имущества проверяемого в целях предотвращения возможности использования недобросовестными налогоплательщиками лазеек для уклонения от уплаты налогов» действительно прорабатывается, добавил изданию представитель Министерства финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал неизбежной донастройку налоговой системы для того, чтобы она делала менее выгодным для крупного бизнеса вывод средств за границу.

По словам министра, изменения должны быть аккуратными, «без революций». Основной вариант — повышение налогов для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам, считает Решетников. Министерство финансов России уже представило первые наброски проекта, в скором времени предстоит их обсуждение, в том числе с представителями бизнеса.

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