Самара, 29 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Два гидроцикла столкнулись на реке Волга в Самаре. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Гидроцикл

Сообщается, что вечером 27 июля спасатели Самары получили информацию о том, что в протоке Воложка на реке Волга столкнулись два гидроцикла, на которых находились два человека: женщина 1997 года рождения и мужчина, личные данные которого сейчас устанавливаются.

Отмечается, что в результате происшествия женщина получила различные травмы, ее срочно госпитализировали в больницу.

Сообщается, что в 2021 году в Самарской области произошло 65 происшествий на водных объектах в результате которых погибли 53 человека, 15 человек спасены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области водолазы подняли со дна реки тело мужчины.