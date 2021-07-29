Оренбург, 29 июля, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Оренбургской области в трех муниципальных образованиях введен карантин по бруцеллёзу животных, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

(сс) Skitterphoto Корова на ферме

Неблагополучными по бруцеллёзу объявлены Соль-Илецк, хутор Чулошников Каменноозерного сельсовета и село Трудовое Ташлинского района.

В Соль-Илецком городском округе ранее вводили карантин в селе Ветлянка, однако в настоящее время населённый пункт признан благополучным. Сейчас заболевание животных выявлено на территории животноводческих помещений учебного хозяйства Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума.

Кроме того, в Гае действует карантин по бешенству. Случай заболевания был выявлен у собаки.