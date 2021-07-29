В Рыбинске в День города вакцинированные получат лучшие места на концерте
Рыбинск, Ярославская область, 29 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в День города, который пройдёт 7 августа, запланировано проведение концертов звёзд — Сергея Трофимова и группы «Rasa». Встать у сцены можно будет только с сертификатом о вакцинации или свежим ПЦР-тестом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.
Концерты пройдут на площади перед дворцом спорта «Полёт», её разделят на две зоны — фан-сектор и общую.
Но для тех, кто будет в общей зоне, также есть свои ограничения. Из-за того, что на мероприятии необходимо соблюдать социальную дистанцию, на концерты можно попасть только по электронным билетам. Они бесплатные, но их всего 5 тысяч. В общую зону — 3,5 тысячи.
В каждую зону будут пускать с разных входов, чтобы избежать очередей. В фан-сектор в очереди нужно предъявить не только QR-код о регистрации, но и сертификат о вакцинации, либо показать результаты теста на коронавирус.