Рыбинск, Ярославская область, 29 июля, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в День города, который пройдёт 7 августа, запланировано проведение концертов звёзд — Сергея Трофимова и группы «Rasa». Встать у сцены можно будет только с сертификатом о вакцинации или свежим ПЦР-тестом. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

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Концерты пройдут на площади перед дворцом спорта «Полёт», её разделят на две зоны — фан-сектор и общую.

«В фан-зону, которая расположится у самой сцены, смогут пройти жители с сертификатами о вакцинации, в том числе одним компонентом, или с ПЦР-тестом, сделанным не более 72 часов назад. В общий сектор, который охватывает зеленую зону от «Полета» до Вечного огня, смогут пройти все желающие», — пояснили в пресс-службе.

Но для тех, кто будет в общей зоне, также есть свои ограничения. Из-за того, что на мероприятии необходимо соблюдать социальную дистанцию, на концерты можно попасть только по электронным билетам. Они бесплатные, но их всего 5 тысяч. В общую зону — 3,5 тысячи.

В каждую зону будут пускать с разных входов, чтобы избежать очередей. В фан-сектор в очереди нужно предъявить не только QR-код о регистрации, но и сертификат о вакцинации, либо показать результаты теста на коронавирус.