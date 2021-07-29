Москва, 29 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В результате высокой инфляции в России в первом полугодии текущего года зафиксировано снижение пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию). Это 29 июля следует из обнародованных данных Росстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

При этом в сравнении с июнем минувшего года пенсии в России выросли на 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине 2021 года они снизились.

Так, в январе 2021 года реальный размер средней пенсии еще вырос на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, однако затем началось снижение: в феврале 2021 года — на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5% и в июне — уже на 0,8%.

Вместе с тем в 2020 году пенсии жителей России росли в реальном выражении, но при этом наблюдалась динамика снижения темпов роста — с 3,2% в январе прошлого года (по сравнению с январем 2019 года) до 0,8% в декабре минувшего года.

В то же время в целом реальный размер пенсий в России в 2020 году вырос на 2,3% по сравнению с 2019 годом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 1 августа в Чувашии увеличатся страховые пенсии почти у 77 тыс. жителей.