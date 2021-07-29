Воронеж, 29 июля, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Художественный руководитель Воронежского камерного театра, театральный режиссёр Михаил Бычков займёт пост советника губернатора Воронежской области Александра Гусева, сообщили в пресс-службе правительства региона. Об этом стало известно по итогам встречи Гусева и Бычкова 28 июля.

Павел Ищенко ИА REGNUM Руководитель дирекции Платоновского фестиваля искусств Михаил Бычков

Уточняется, что Бычков станет советником губернатора по культуре, при этом будет работать на посту на общественных началах.

Михаил Бычков является основателем и главным руководителем Воронежского камерного театра. Также Бычков является основателем и художественным руководителем Платоновского фестиваля искусств, который проводится в Воронеже с 2011 года.