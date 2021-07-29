Амстердам, , 09:59 — REGNUM Премьер-министр Нидерландов Марк Рюттеввел в заблуждение парламент о содержании переговоров с Россией о строительстве газопровода «Северный поток-2», пишет портал Follow the Money. Оппозиция требует незамедлительных объяснений. Об этом сообщает ИА REX. Портал, со ссылкой на The Investigative Desk сообщает, что премьер Марк Рютте передавал Палате представителей Нидерландов неполную и и вводящую в заблуждение информацию о содержании переговоров с высокопоставленными дипломатами России.

Нидерланды

В марте The Investigative Desk проинформировала, что в 2017 году, спустя 3 года после сбивания малазийского «Боинга» МН-17 со 193 голландцами на борту и страна заморозила дипломатические отношения с Москвой, консультации с Москвой возобновились. Кабинет министров снова созвал рабочую группу по энергетическим вопросам. С российскими дипломатами группа дважды проводила встречи: в 2018 и 2020 годах. Палата представителей не знала об этих встречах. Ей стало известно лишь в этом году, когда факты были обнародованы журналистами.

Рютте уверяет, что в в переговорах с российской стороной не было ничего тайного или спорного. По словам премьера, чиновники из министерства экономики и иностранных дел обсуждали со своими российскими коллегами «о разных энергетических проектах» и не имели они права подписывать каких-либо соглашений