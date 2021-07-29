Амстердам, 29 июля, 2021, 09:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ввел в заблуждение парламент о содержании переговоров с Россией о строительстве газопровода «Северный поток — 2», пишет портал Follow the Money. Оппозиция требует незамедлительных объяснений. Об этом сообщает ИА REX. Портал со ссылкой на The Investigative Desk сообщает, что премьер Марк Рютте передавал палате представителей Нидерландов неполную и и вводящую в заблуждение информацию о содержании переговоров с высокопоставленными дипломатами России.

Нидерланды

В марте The Investigative Desk проинформировала, что в 2017 году, спустя три года после сбивания малазийского «Боинга» МН-17 со 193 голландцами на борту и заморозки страной дипломатических отношений с Москвой, консультации с Москвой возобновились. Кабинет министров снова созвал рабочую группу по энергетическим вопросам. С российскими дипломатами группа дважды проводила встречи: в 2018 и 2020 годах. Палата представителей не знала об этих встречах. Ей стало известно лишь в этом году, когда факты были обнародованы журналистами.

Рютте уверяет, что в переговорах с российской стороной не было ничего тайного или спорного. По словам премьера, чиновники из министерства экономики и иностранных дел обсуждали со своими российскими коллегами «о разных энергетических проектах», и не имели они права подписывать каких-либо соглашений.

По данным The Investigative Desk, парламент не имел представления о многих важных аспектах вопроса. Правительство не информировало, например, о том, что переговоры затрагивали газопровод «Северный поток — 2» и санкции ЕС против России. Более того, вопреки уверениям Рютте, документы и электронные сообщения явно указывают на то, что во время встреч голландские дипломаты подписывали соглашения от имени государства.