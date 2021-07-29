Архангельск, 29 июля, 2021, 09:58 — ИА Регнум. В Архангельске возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора департамента муниципального имущества. Бывший чиновник обвиняется в получении взятки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР, в 2021 году обвиняемый получил от предпринимателя 50 тысяч рублей за содействие в подготовке документов к процедуре торгов на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. В последствии бизнесмен выиграл аукцион и получил участок в аренду.

В ходе допроса экс-чиновник признал свою вину полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Архангельская область попала в список регионов с высоким уровнем коррупции.