29 июля 2021 | Время чтения 4 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление историка, академика Национальной академии наук Украины Петра Толочко о том, что Украина была успешной, когда находилась в эпицентре русского мира.

Оксана Переможенко, , 12:56 — REGNUM Украина была успешной, когда пребывала в эпицентре русского мира. Отрешившись от своего восточнославянского прошлого, Украина деградировала. Об этом 28 июля заявил историк, академик Национальной академии наук Украины Петр Толочко в эфире телеканала NEWSONE, принимая участие в эфире, посвященном празднованию 1033-летия Крещения Руси.

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Нынешняя Украина, а раньше это Малороссия была, а еще раньше это была общая Русь, вот этот регион наш только тогда и был успешный, когда он находился в эпицентре русского мира, когда он задавал принципы и смыслы жизни этого русского мира. Когда мы выламывались из этого русского мира — по своей ли глупости, по доброй воле, как это мы сегодня делаем, то ли по проискам наших вориженек (врагов. — О. П.), как было во времена Литвы и Речи Посполитой, так и начинались наши потери, так и мы приходили в упадок. Сегодня мы вздыхаем… (наша власть)… «Ах, в Европу, в Европу»… Но что вас ждет в этой Европе? Вы еще не дошли туда, вы на марше потеряли 12−15 млн населения и территории. Когда вы были в составе вот этого восточно-православного славянского мира, вы были великой страной. 52 млн населения и больше 600 тысяч квадратных километров территорий… Десятая экономика в мире… А что мы сейчас получили?.. Страна деградирует. И все это в значительной степени… потому, что… мы отказываемся от своего прошлого, восточнославянского родства, что мы пытаемся в Украине создать такую анти-Россию… Это путь в никуда», — сказал Толочко.

Митинг на площади Октябрьской революции в поддержку Независимости Украины в Киеве в августе 1991 г Jenniferhoffmaster.com

Заявление ученого обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие согласились со словами ученого, отметив, что он абсолютно прав. Иные особо подчеркнули, что смысл украинства состоит в искоренении всего русского, того, что связывает Украину с русским миром, в противном случае Украина будет вместе с Россией.

«Беда не только в отречении от своего прошлого и строительстве анти-России. Хотя да, это ключевая проблема. Но еще и в том, что подобно Каину Украина убивает своего брата Авеля в Донбассе. Невинного брата, который не захотел отрекаться от своего родства. Я думаю, что далее Украину постигнет хирургия, а под хирургией понимаю распад территорий. Дай Боже, чтоб без крови… Встали и ушли домой (в Россию). Но боюсь, что так просто эти монстры уйти не дадут…» — написала Anna T.

«Только в Русском мире Украина была и будет успешной. Вспомните Галицию в Польше и Австро-Венгрии — это была отсталая, с необразованным населением территория. Так было всегда», — добавил Добрыня О.

«Лучше б эта Галиция там и осталась, сколько волка не корми, а он в лес смотрит! Майдан и уничтожение Украины, это её рук дело!» — ответила Добрыне О. Vita Z.

«Крещение Руси — это пример объединения людей, основа цивилизации, корень жизни! Оторвавшись от этого, Украина погибнет!» — пишет Вера Р.

«Правильно говорит Толочко!!!» — отреагировала Natalia K.

«Нет ничего опаснее для страны (и для человека) невежества, уверенного в своей правоте. Сейчас Украиной управляют невежды», — считает Iris L.

«Не невежды, а манкурты. Это разные вещи», — ответила ей Anna T.

«Так что, Путин прав, один народ? Эксперт подтверждает», — написал Евгений П.

«Русские — это цивилизация, а не нация. Русские — это и славяне, и якуты, и чеченцы, и кабардинцы, и белорусы, и украинцы… И все те народы, народности, этносы и группы, которые живут на территории России. И все мы для Запада — русские потому, что эти «просвещенные» недоумки не раз получали от русской цивилизации по морде и уползали с выбитыми клыками, которые отращивают и точат на протяжении очередного столетия, сбиваются в шакалью свору и снова лезут на русский кулак. Все вместе, в едином кулаке, мы непобедимы и живём, и развиваемся в своём мире, по своему укладу, своей вере и своим законам…» — считает Татьяна К.

«Даешь Киев!» Переправа через Днепр. Ноябрь 1943 года

«Под ваше понимание прекрасно подходит термин несколько другой, но, с моей точки зрения, более успешный, но типа неактуальный — советский народ», — ответила Татьяне К. Anna T.

«Не забывайте… украинство — это в своей основе антирусский проект. Если от русского прошлого не отказываться, то украинский проект потеряет смысл и страну как магнитом притянет в Россию. Это хорошо понимают и олигархи, и власть. Зеленский этого не понимал до президентства, но ему это убедительно объяснили. Поэтому Украина, пока существует, вынуждена искоренять всё русское и всё, что связывает её с русским миром», — подытожил vvbkmr.

Читайте также: «Ад трепещет!» — соцсети о 300-тысячном крестном ходе в Киеве