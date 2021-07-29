Барселона, Испания, 29 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Колумбийская певица Шакира может оказаться в испанском суде из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщает испанское издание El País.

Niyaz Bakılı Шакира

По данным журналистов, избежать скамьи подсудимых Шакире удастся лишь в том случае, если она заключит сделку с обвинителями в последний момент. При этом певице грозит реальный тюремный срок: прокуратура обвиняет её в шести налоговых преступлениях, а судья, последние три года рассматривающий данные эпизоды, заключил, что имеются достаточные основания для вызова колумбийки в суд.

Эпизоды неуплаты налогов певицей касаются 2012−2014 годов — речь идет о 14,5 млн евро. Суд полагает, что с 2011 года Шакира проживала в Барселоне с защитником местного футбольного клуба Жераром Пике, а, согласно законодательству Испании, в случае проживания на территории страны более полугода человек автоматически становится налоговым резидентом, который должен платить налог на все свои доходы, в том числе и полученные за границей.