Воронеж, 29 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Система списания средств при оплате стоимости проезда в общественном транспорте Воронежа изменится с 29 июля, коснется она держателей карт Visa. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Марина Каширская ИА REGNUM В общественном транспорте

Теперь деньги за проезд будут списываться только в конце дня и единой суммой, а не за каждую поездку отдельно. Изменения в систему списания внесены оператором терминалов, установленных в городском общественном транспорте, — на всех городских маршрутах, кроме №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98 и троллейбусных.

Изменения коснутся лишь держателей карт Visa, для остальных списание будет производиться без изменений. Также при оплате проезда в муниципальном транспорте (маршруты №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98 и троллейбусные) — ничего не изменится для всех платежных систем.