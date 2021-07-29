Белгород, 29 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. По факту причинения рабочим Оскольского электрометаллургического комбината тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бригада мартеновского цеха ВМЗ состоит из сталевара и трех подручных

По версии следствия, вечером 27 июня 2021 года на заводе в Старом Осколе сталевар электропечи с двумя подручными готовили печь к загрузке и плавке металла. Из-за нарушений требований охраны труда, обрушилась металлоконструкция печи. Трое рабочих были травмированы, причём здоровью 59-летнего сталевара и его 38-летнего подручного причинён тяжкий вред.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований охраны труда». Следователи изучают документацию, регламентирующую трудовую деятельность потерпевших и касающуюся соблюдения техники безопасности.