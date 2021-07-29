Киев, 29 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Все обвинения в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука безосновательны, но власть Украины продолжает заниматься политическим террором, не предоставив даже веских доказательств вины оппозиционного политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

С таким заявлением на пресс-конференции выступил народный депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Депутат Рады сослался на решение Конституционного суда Украины от 20 октября 2011 года по конституционному представлению СБУ — в соответствии с этим решением, доказательства, собранные незаконным способом, не могут быть инкриминированы в качестве обвинения.

«Решение Конституционного суда является обязательным для исполнения. А согласно ему обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем. То есть все, что собрано незаконным способом, не имеет юридической силы и не может быть инкриминировано любому человеку в качестве обвинений в совершении уголовного преступления. В данном случае — в деле против Виктора Медведчука — нет не то что состава преступления, нет даже действия преступления», — подчеркнул он.

Нимченко напомнил, что Медведчук является лидером движения «Украинский выбор» с 2012 года и отстаивает идеи народовластия, а также занимается вопросом объединения Украины. Именно он одним из первых поехал в Донбасс после начала конфликта и имел контакты с РФ в лице президента, а также официально был включен в гуманитарную подгруппу контактной группы по мирному урегулированию и отвечал за вопросы возвращения «незаконно удерживаемых лиц».

«Высказывания о необходимости «сшить Украину», «вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс» принадлежат именно Медведчуку… Он четко стоит на позиции, что необходимо объединить Украину и жестко соблюдать статью конституции Украины относительно свободного использования русского и других языков национальных меньшинств. Но это не восприняли его оппоненты, и это стало основанием для его политического преследования», — уверен Нимченко.

В завершение он напомнил, что лидер ОПЗЖ всегда отстаивал позицию, что договариваться нужно не посредством пушек, а посредством переговоров, обращений к людям на неподконтрольной территории, поэтому абсурдно, что именно его власть пытается обвинить в измене.

«Еще в мае 2014 года он вывел первого человека с неподконтрольных территорий, а сегодня обвиняют в нарушении правил ведения войны. Эту страшную статью навязывают прокуратуре, пожалуй, из офиса президента… При этом мы не увидели обоснованного обвинения. Пленки, какие-то домыслы. Пусть судьи и следователи скажут, на каком основании будут принимать решения, используя в качестве доказательств эти пленки», — резюмировал депутат Рады.

ИА REGNUM напоминает, что судебные тяжбы по делу о государственной измене Медведчука продолжатся 30 июля. В этот день должна быть рассмотрена апелляция на продление политику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 7 сентября.