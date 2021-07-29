Соледар, ДНР, 29 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Утром 29 июля украинские силовики обстреляли из пушек район населённого пункта Саханка на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Обстрел ЛНР и ДНР

По данным наблюдателей, боевики ВСУ выпустили 15 снарядов калибра 122 мм.

«Народная милиция ДНР предприняла ответные действия по подавлению огневых точек противника», — написал представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования выпустили около 70 единиц боеприпасов по территории ДНР.