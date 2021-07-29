В Башкирии нашли потерявшегося в лесу мужчину
Уфа, 29 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Потерявшегося в лесу мужчину обнаружили в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
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Лес
Сообщается, что 28 июля в д. Комсомол Салаватского района мужчина ушел в лес за вениками и заблудился. Спасатели выехали на поиски потерявшегося.
«Спустя час после заявки сотрудниками службы найден 26-летний молодой человек», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнаружили заблудившихся в лесу женщину с внуками.