Москва, 29 июля, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Москве на улице Новый Арбат отремонтируют памятник классику русской литературы Михаилу Лермонтову. Поэт облачен в офицерский мундир и шинель, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Лермонтов (По П.Заболотскому)

Памятник находится напротив Дома-музея М.Ю. Лермонтова. Специалисты обследуют бронзовый бюст поэта на невысоком узком гранитном постаменте и выявят дефекты. Работы планируется провести в 2022—2023 гг.

В Москве есть ешё один памятника поэту — бронзовый монумент находится на Лермонтовской площади. Монумент был установлен в 1965 году по проекту скульптора Исаака Бродского.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве реставраторы в течение 2021 года закончат восстанавливать около 100 памятников архитектуры.

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