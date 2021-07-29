Токсово, Ленинградская область, 29 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области задержан мужчина, которого подозревают в убийстве водителя легкового автомобиля. Поводом для тяжкого преступления стала неправильная парковка автомобиля. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Пресс-служба СУ СК ЛО. Подозреваемый в убийстве водителя задержан.

Конфликт между 36-летним водителем и ранее судимым 59-летним мужчиной произошел утром 28 июля в поселке городского типа Токсово. Инициатору конфликта не понравилось то, как водитель припарковал свою машину. Он нанес водителю несколько колото-резаных ранений груди, когда тот находился в своей машине, после чего скрылся с места преступления. Несмотря на то, что потерпевшего госпитализировали в больницу, во время операции он скончался.

Следственным отделом по городу Всеволожск СУ СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

"В ходе следственно-оперативных мероприятий в совершении преступления изобличен ранее неоднократно судимый 59-летний мужчина, который задержан органами следствия в порядке ст.91 УПК РФ. Подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

Видео: пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.