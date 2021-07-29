Багдад, , 09:50 — REGNUM Район «зелёной зоны» в Багдаде, где расположено посольство США, подвергся ракетному обстрелу. Об этом 29 июля сообщил источник в органах безопасности, на который ссылается агентство Shafaq.

Ракетный удар Defense.gov

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Собеседник издания уточнил, что всего было выпущено две ракеты из ракетной системы залпового огня «Катюша».

»Система противовоздушной обороны C-RAM не смогла отвести ракеты на достаточное расстояние, в результате ряд обломков упали на автомобиль и дом в районе аль-Мансур», — добавил источник.

Других подробностей не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первый раз, когда посольство США в иракской столице подвергается ракетному обстрелу. Так, две ракеты по объекту были выпущены 8 июля, после чего сработали системы противовоздушной обороны. Один из снарядов был сбит, а другой упал за пределами «зеленой зоны» Багдада, где находятся административные здания и дипломатические миссии иностранных государств.