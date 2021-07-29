Оренбург, , 09:48 — REGNUM В Оренбургской области реготделение партии «Российский общенародный союз» судится с облизбиркомом. Партия требует признать незаконным постановление об отказе в заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам Заксобрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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В обоснование требований истец ссылается на превышение избирательной комиссией полномочий при решении вопроса о заверении выдвинутого партией списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания седьмого созыва.

В свою очередь, облизбирком считает, что партия нарушила порядок выдвижения своих кандидатов на выборы.

Заявление принято к производству суда. Судебное заседание по делу назначено на 2 августа.

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