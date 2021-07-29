Анкоридж, США, 29 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Угроза цунами объявлена на побережье американского штата Аляске после землетрясения, магнитуда которого была увеличена до 8,1. Об этом 29 июля сообщает центр по предупреждению о цунами США (NWS).

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«Угроза цунами: землетрясение магнитудой 8,1, к юго-востоку от поселения Чигник на Аляске», — говорится в сообщении NWS на его официальной странице в соцсети Twitter.

При этом ранее в Геологической службе США (USGS) сообщили, что магнитуда землетрясения на Аляске составила 7,3.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи 28 июля в Тихом океане вблизи побережья Перу.