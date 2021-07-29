Кушва, Свердловская область, 29 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. В Кушве (Свердловская область) решат судьбу директора кирпичного завода, где погиб 15-летний рабочий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры .

(сс) caligula1995 Кирпичи

Руководителя обвиняют в нарушении требований охраны труда, что привело к смерти человека по неосторожности. Уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, в июле 2020 года на ленточном конвейере с юношей произошел несчастный случай «в результате преступной небрежности директора предприятия». Подросток работал шихтовщиком, но у механизма отсутствовали необходимые ограждения. Работника затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы хвостовой части конвейера, юноша скончался на месте.

Позже выяснилось, что работодатель не заключал с несовершеннолетним работником трудового договора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на одном из предприятий Первоуральска (Свердловская область) скончался электромонтёр.