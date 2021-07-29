Париж, 29 июля, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Французская тюнинг-компания Legende Automobiles представила супермощный ретромод Renault Legende Turbo 3 с 400-сильным мотором. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Legende Automobiles Renault Legende Turbo 3

Новинка создана на базе популярной в конце ХХ века модели Renault 5 Turbo, выпуск которой стартовал в 1981 году. Мотор Renault 5 Turbo располагался посередине платформы, а крутящий момент от турбированного двигателя передавался на задние колёса. Мощность силового агрегата составляла 160 л. с.

Что же касается ретромода, то его кузов был практически полностью реконструирован и расширен. Основная часть деталей кузова сделана из углепластика, а световая оптика является светодиодной. Передние колёса нового авто имеют 15-дюймовые диски, а задние — 17-дюймовые.

Напомним, 6 сентября нынешнего года в Мюнхене (Германия) Renault представит электромобиль Megane E-Tech Electric. Это авто со временем заменит Megane с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми агрегатами.

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