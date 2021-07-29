Соледар, ДНР, 29 июля, 2021, 09:47 — ИА Регнум. За минувшие сутки боевики ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 68 единиц боеприпасов по территории республики. Об этом сообщили 29 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Так, на горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 47 мин калибра 120 мм, три мины калибра 82 мм и применили гранатомёт АГС.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Зайцево (южное), Весёлое, Ленинское, Новая Марьевка», — отметили в представительстве.

В СЦКК добавили, что украинская сторона проигнорировала просьбы остановить обстрелы, переданные при помощи координационного механизма.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — сказано в сообщении.

Напомним, украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в ЛНР, обстреляв районы трёх населённых пунктов.