В Ульяновске установят две стелы «Город трудовой доблести»
Ульяновск, 29 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ульяновске будут установлены две памятные стелы «Город трудовой доблести», одна из них появится в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания организационного комитета «Победа».
Власти отмечают, что по итогам голосования большинство жителей поддержало установку стелы «Город трудовой доблести» у Дома культуры имени 1 Мая. Однако на заседании городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов вышел с предложением установить памятный знак на Центральном железнодорожном вокзале.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских поддержал инициативу и ветеранов, и жителей. Таким образом, Ульяновск украсят две стелы «Город трудовой доблести»: их установят на территориях железнодорожного вокзала и Дома культуры имени 1 Мая.
На вокзале стелу планируют установить до конца года, средства предусмотрены в бюджете региона. Что касается второй стелы, то врио губернатора Алексей Русских, который является членом КПРФ, предложил депутатам партии «Единая Россия» подключиться к поиску источников финансирования.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ульяновск был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Перед установкой стелы будет благоустроена территория Дворца культуры имени 1 Мая, а рядом создадут аллею героев, организуют детскую и взрослую площадки, а также места для занятий воркаутом. Сам дворец, который отметит в 2024 году вековой юбилей, ждёт капитальный ремонт.