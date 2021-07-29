Ульяновск, 29 июля, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ульяновске будут установлены две памятные стелы «Город трудовой доблести», одна из них появится в 2021 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания организационного комитета «Победа».

Сергей Потреяев ИА REGNUM Ульяновск. Здание правительства Ульяновской области

Власти отмечают, что по итогам голосования большинство жителей поддержало установку стелы «Город трудовой доблести» у Дома культуры имени 1 Мая. Однако на заседании городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов вышел с предложением установить памятный знак на Центральном железнодорожном вокзале.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских поддержал инициативу и ветеранов, и жителей. Таким образом, Ульяновск украсят две стелы «Город трудовой доблести»: их установят на территориях железнодорожного вокзала и Дома культуры имени 1 Мая.

На вокзале стелу планируют установить до конца года, средства предусмотрены в бюджете региона. Что касается второй стелы, то врио губернатора Алексей Русских, который является членом КПРФ, предложил депутатам партии «Единая Россия» подключиться к поиску источников финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Ульяновск был удостоен почётного звания «Город трудовой доблести». Перед установкой стелы будет благоустроена территория Дворца культуры имени 1 Мая, а рядом создадут аллею героев, организуют детскую и взрослую площадки, а также места для занятий воркаутом. Сам дворец, который отметит в 2024 году вековой юбилей, ждёт капитальный ремонт.