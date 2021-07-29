Москва, 29 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Городские службы Москвы устранили разлитие битума на Московской кольцевой автодороге (МКАД). Об этом 29 июля сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

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Происшествие случилось на внутренней стороне 48-го километра МКАД возле пересечения с Боровским шоссе. Работы по устранению разлития битума проводили специалисты ГБУ «Автомобильные дороги». На место выезжали 30 человек, задействовалось десять единиц техники.

«Все полосы полностью расчищены, — рассказали в пресс-службе. — Движение восстановлено».