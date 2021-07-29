Воронеж, 29 июля, 2021, 09:43 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в Воронежской области из-за получения травм маленькой девочкой, игравшей на батуте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

Предварительно установлено, что вечером 12 июля четырёхлетняя девочка получила травму во время спуска с горки надувного батута, расположенного на открытой площадке вблизи одного из торговых центров города Воронежа. Ребёнок получил перелом позвонков грудного отдела, его доставили в больницу.

Полученные девочкой травмы квалифицируются как повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью ребенка. Сотрудники СК осмотрели места происшествия, ведется допрос свидетелей, будет истребована и изучена необходимая документация, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью.