Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 августа, в России вступил в силу закон, позволяющий получить второй «дальневосточный гектар», сообщает ИА REGNUM.

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

Закон дает возможность получения гражданином, который успешно освоил и оформил в собственность или аренду ранее предоставленный ему в соответствии с законом земельный участок, дополнительно еще один земельный участок площадью, не превышающий одного гектара.

Кроме того, с 1 августа 2021 года программа бесплатного выделения земли распространена на территорию Арктической зоны. Предоставление земельных участков в Арктике будет проходить поэтапно.

На первом этапе, который длится полгода, подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование «северного гектара» смогут только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта РФ или соответствующего муниципального образования.

На втором этапе в программе сможет участвовать любой гражданин Российской Федерации, а также участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей.

В Арктическую зону входят Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карелия, Коми, Якутия, Красноярский край, Архангельская область.

Закон о «гектаре» действует с 2016 года. Получить землю по закону можно бесплатно.

По состоянию на 15 июня 2021 года более 92,7 тыс. граждан РФ тали участниками программы «Дальневосточный гектар».

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