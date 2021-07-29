Ростов-на-Дону, 29 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Ростовская область с радушием приняла первых туристов, путешествующих по программе студтуризм. рф, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного федерального университета.

Pixel2013 Туризм

Ростов-на-Дону посетили студенты Казанского федерального университета. Для ребят проведена пешеходная экскурсия по историческому центру Ростова-на-Дону.

Южный федеральный университет подготовил комнаты для размещения студентов. В кампусе Ростова-на-Дону и Таганрога ожидают гостей 44 места. Для участников программы разработано семь туристических программ, продолжительность которых составляет от одного часа до трёх дней.

Так, например, в Таганроге туристы смогут посетить исторические места, связанные с эпохой Петра I. Предлагаются также велосипедная прогулка по Ростову-на-Дону, экскурсия на «Парамоновские склады» или военно-исторический комплекс «Самбекские высоты», авторский тур по «Петровским местам», выезд в Азов.

Напомним, что 15 российских вузов принимают участие в новой программе, предоставляя кампусы и общежития для размещения студентов-туристов. Программа действует с 15 июля по 25 августа 2021 года.