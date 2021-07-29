Луганск, 29 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ЛНР. Об этом сообщили 29 июля в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Так, под огнём боевиков ВСУ оказались населённые пункты Голубовское, Золотое-5 и Калиново.

Противник применил гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Напомним, ранее на Украине назначили нового главу генштаба ВСУ, командующего так называемой «Операцией объединённых сил» в Донбассе и уволили командующего десантно-штурмовой войск ВСУ.