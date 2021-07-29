Чердынь, Пермский край, 29 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Пермском крае перенесли срок проведения этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы». Он был запланирован на 31июля — 1 августа. Причиной названа неблагополучная эпидобстановка в регионе. Информация об этом появилась в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подписчики паблика фестиваля выражают недовольство том, что более крупные мероприятия в стране возможны, а фестиваль в глубинке отменили.

«Дорогие друзья! Поверьте, мы расстроены нисколько не меньше. Решение об отмене фестиваля пока не принято, до тех пор речь идет о переносе», — подчеркнули организаторы этно-ландшафтного фестиваля «Зов Пармы».

Добавим, фестиваль проводится с 2010 года возле Чердыни Пермского края. В 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции мероприятия пришлось отменить.

Напомним, заболеваемость COVID-19 в Прикамье растет. С 19 июля на территории края выявляют более 400 носителей коронавируса. Минздрав заявил об отказе от плановой госпитализации. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 приходится расширять.