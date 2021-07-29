Волгоград, 29 июля, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Четырёхлетний мальчик погиб от удара током в одном из частных домов в Михайловке Волгоградской области. Ребёнок схватился рукой за вилку электрического кабеля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Электричество

По предварительным данным, вечером 28 июля мальчик с братьями и сёстрами играл в комнате, их родители находились на кухне. Ребёнок взял в руки вилку электрического кабеля сетевого удлинителя, изоляция которого была частично повреждена. Он получил смертельную травму от удара электрическим током и скончался на месте.

Семья, в которой воспитывался мальчик, характеризуется положительно, на учёте в органах системы профилактики не состоит.

По факту происшествия организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.