Хабаровск, 29 июля, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Хабаровске задержали 35-летнего жителя Амурской области, который находясь в нетрезвом состоянии заявил о минировании железнодорожного вокзала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Муляж бомбы

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Сразу после поступившего сообщения о бомбе была объявлена эвакуация людей из здания вокзала. Правоохранители не обнаружили подозрительных предметов.

Сообщившего о взрывном устройстве удалось вычислить в течение нескольких часов. Мужчина признался, что пошёл на преступление, так как не хотел возвращаться к жене и шестерым детям.

Возбуждено уголовное дело. Многодетному отцу грозит тюремный срок до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае вынесен приговор в отношении местной жительницы, «заминировавшей» краевой многофункциональный центр в Минусинске.