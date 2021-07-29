Иркутск, 29 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, они обсудили социально-экономическую обстановку в регионе и проблемы области. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин и Игорь Кобзев

Мишустин обратил особое внимание на судьбу посещённых им в течение посещения Иркутска объектов: строительство сувровского училища, которое должно открыться в 2023 году, перспективы работа авиационного завода «Иркут», производящего лайнер МС-21, и достройку нового медицинского комплекса — проект, который он пообещал поддержать в ответ на ранее озвученную просьбу губернатора о выделении дополнительно 525 миллионов рублей из резервного фонда. Кроме того, он заявил, что правительство выделило Иркутской области 1 миллиард рублей на социально-экономическое развитие.

Кобзев доложил премьер-министру об успехах области в сфере координации работы с федеральными министерствами и государственными комиссиями, рассказал о том, какое негативное влияние оказала на экономику региона пандемия коронавируса, поблагодарил Мишустина за выделение 821 миллиона рублей на развитие дорожной инфраструктуры.

Встреча с Кобзевым стала завершающими мероприятем поездки Мишустина по регионам Дальнего Востока и Сибири, до прибытия в Иркутск премьер-министр посетил Сахалинскую и Хабаровскую области.