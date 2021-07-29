Москва, 29 июля, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Ретро-кемпер УАЗ «Байкал» улучшили для российских любителей путешествий. Об этом сообщается на сайте NjCar.ru.

Люкс Форм Кемпер УАЗ «Байкал 1П»

Разработали кемпер компания «УАЗ» и московская фирма «Люкс Форм». Создано авто на основе «Буханки». При этом изначально машина предназначалась для европейских покупателей.

По данным журналистов издания, на создание кемпера из стандартной «Буханки» требуется 23 дня. При этом затраты на доработку составляют не менее 500 000 рублей.

В автодом можно переделать не только новую «Буханку», но и подержанную. Автокемпер имеет стеклопластиковую подъёмную крышу из стеклопластика, двуспальную кровать и дополнительное спальное место внизу.

Также внутри автомобиля есть: москитные сетки, шкаф и набор модульной мебели. За доплату клиент может приобрести кемпер с кухней, в которой имеются: раковина, холодильник, а также баки для воды.

Ранее компания Cool Amphibious Manufacturers International представила кемпер-амфибию Terra Wind. Фургон способен передвигаться как по суше, так и по воде. Внутри автодом похож на яхту, а под капотом машины работает дизельный «движок» Caterpillar 3126E производительностью 330 л. с.

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