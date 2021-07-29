Москва, 29 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Существует целый ряд продуктов питания, избыточное употребление которых повышает риск образования кальциевых камней в почках. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал главный врач московской городской клинической больницы имени Жадкевича и телеведущий Александр Мясников.

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По его словам, это, прежде всего, пища с высоким содержанием животных жиров, например мясные продукты, а также сахара и соли. Сюда же врач отнёс и грейпфрутовый сок. Несмотря на то, что он полезен для здоровья, именно из-за содержания витамина С в больших дозах он увеличивает склонность к камнеобразованию.

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Также, отметил Мясников, не стоит злоупотреблять зеленью, шпинатом и орехами — они содержат оксалаты (соли и эфиры щавелевой кислоты, большинство из них малорастворимы в воде). Помимо этого, образованию камней в почках может способствовать приём таблеток, содержащих кальций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты питания можно есть на ночь и не вредить здоровью. По словам эксперта, любое мясо (говядина, телятина и свинина), а также птица — не лучшие варианты. Лучше для перекуса на ночь подойдёт омлет с овощами, а также рыба и творог.