Чебоксары, 29 июля, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 29 июля, солнечный день сменится облачной и дождливой погодой. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Волге в Чебоксарах

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По его словам, причиной изменения погоды станет атлантический циклон. По предварительным данным, осадки пройдут по всей республике, но больше всего их ожидается в северной и юго-западной частях. Днём в южной части Чувашии возможны грозы.

В Чебоксарах дожди ожидаются во второй половине и вечером 29 июля, при этом усилится южный ветер. Температура воздуха днём составит +20 градусов.

30 июля Чувашия окажется в тёплой воздушной массе. Ночью местами прогнозируются туманы, а днём температура поднимется до +26…+28 градусов. Преимущественно ожидается сухая погода.

В ночь на 31 июля местами возможны сильные осадки, а днём могут выпасть кратковременные грозовые дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, по предварительным прогнозам, первая половина августа будет тёплой и сухой, а вторая половина — дождливой.