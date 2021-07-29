Вашингтон, 29 июля 2021, 09:38 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в штате Пенсильвания перепутал двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа. Трансляцию вёл телеканал C-SPAN.
Во время выступления Байден глава решил вспомнить события 2009 года, когда «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.
При этом пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароне выразил мнение, что Байден может не знать, что такое «оговорка по Фрейду».
Как сообщало ИА REGNUM, Байден, нередко допускающий ошибки в своих выступлениях, оговорился и в речи о России. Он произнёс фамилию российского президента Владимира Путина как Клутин, но затем поправился. Говоря о нежелании начинать эскалацию отношений с Россией, Байден стал говорить «вакцинация», но успел произнести слово правильно.
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