Вашингтон, 29 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе своего выступления в штате Пенсильвания перепутал двух бывших американских лидеров — Барака Обаму и Дональда Трампа. Трансляцию вёл телеканал C-SPAN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Во время выступления Байден глава решил вспомнить события 2009 года, когда «тогдашний президент Трамп» поручил ему заняться выводом из кризиса автомобильной промышленности.

Джо Байден «Простите, оговорка по Фрейду… Это был президент Обама, когда я был вице-президентом».

При этом пресс-секретарь сенатора-республиканца Джоша Хоули Эбигейл Мароне выразил мнение, что Байден может не знать, что такое «оговорка по Фрейду».

Как сообщало ИА REGNUM, Байден, нередко допускающий ошибки в своих выступлениях, оговорился и в речи о России. Он произнёс фамилию российского президента Владимира Путина как Клутин, но затем поправился. Говоря о нежелании начинать эскалацию отношений с Россией, Байден стал говорить «вакцинация», но успел произнести слово правильно.

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